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Политика

Послы НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека

На пост генерального секретаря НАТО утвержден Марк Рютте, который ранее занимал должность главы правительства Нидерландов, сообщает RG.ru

Решение приняли послы 32 государств-членов блока. Рютте начнет исполнять свои обязанности с 1 октября текущего года. Перед этим он намерен провести трехмесячный отпуск.

Политик выступал против принятия Украины в альянс, пока на территории страны ведутся боевые действия.

Ничего не изменится в НАТО с приходом нового человека. Никакие доктринальные документы не изменятся, — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

Марк Рютте четыре раза становился премьер-министром, он возглавлял правительство с 2010 по 2023 год - дольше, чем любой другой политик в истории Нидерландов. Он стал известен как сторонник жесткой экономии, он выступал против поддержки Греции странами ЕС во время экономического кризиса.

Ранее сообщалось, что МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова.

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