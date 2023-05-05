5 мая
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Политика

Посол мира: на потенциально конфликтные встречи предложили отправлять депутатов наподобие Валуева

На потенциально конфликтные мероприятия нужно посылать депутатов наподобие Николая Валуева, заявил парламентарий Сергей Гаврилов, пишет LIFE.

Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года.
Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года.
Ирина Пергаева

Выступивший с инициативой депутат также предложил воздержаться от участия в таких мероприятиях.

Что произошло

Речь идет о драке на саммите в Анкаре - когда подрались официальные представители делегаций России и Украины.

Это случилось кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Все началось во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой — к ней за спину прокрался представитель украинской делегации и развернул украинский стяг. Но российский парламентарий подошел к нему, вырвал флаг и попытался унести. После этого делегат Украины ударил представителя России. Началась драка.

Каменная башка

После съемок в фильме "Каменная башка" Николай Валуев получил одноименное прозвище.

Депутат Госдумы Николай Валуев во время спортивной боксерской карьеры выступал в тяжелой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России (2020), чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009).

Вел программу "Спокойной ночи, малыши".

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