5 мая
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Политика

Кулуары саммита: опубликовано видео, как подрались официальные члены делегаций России и Украины

Члены делегаций России и Украины подрались в Анкаре, сообщает РБК.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Это случилось кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Все началось во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой — к ней за спину прокрался представитель украинской делегации и развернул украинский стяг. Но российский парламентарий подошел к нему, вырвал флаг и попытался унести. После этого делегат Украины ударил представителя России. Началась драка.

Россиянина направили в клинику на обследование. Дело на контроле у российского посольства.

Ранее грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах. Драку начали оппозиционеры, чтобы помешать началу рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Согласно проекту, в стране предлагается создать реестр организаций и СМИ, получающих финансирование от других государств.

Некоторые оппозиционные депутаты считают, что этот только закон отдаляет страну от вступления в ЕС.

Стенка на стенку

А в 2020 году в Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов "Единой России" и КПРФ, которая переросла в "обливание на Ивана Купалу". Инцидент произошел на заседании, которое длилось почти 12 часов. Председатель мандатной комиссии единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении депутатом Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики.

Бондаренко решил подойти и снять на камеру телефона выступление оппонента. Это не понравилось другому единороссу Анатолию Ципящуку, который со словами "Проваливай отсюда!" со всей силы бросил в голову Бондаренко бутылку с водой.

После этого началась потасовка - подбежали несколько народных избранников, которые отвесили коммунисту хороших тумаков. Далее вмешались сторонники "красных", превратив депутатов в "гуляющую по залу кучу людей с мандатами". В разных местах начались "водные процедуры".

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