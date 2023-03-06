Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

Драку начали оппозиционеры, чтобы помешать началу рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.
Согласно проекту, в стране предлагается создать реестр организаций и СМИ, получающих финансирование от других государств.
Некоторые оппозиционные депутаты считают, что этот только закон отдаляет страну от вступления в ЕС.
Ранее к беспорядкам в стране привела модная прическа жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяну. Жителей Тель-Авива возмутили образ жизни, привычка дорого одеваться и делать прически в шикарных салонах.