Посол России в США заявил, что Запад агитирует против российских вакцин от коронавируса

Посол России в США Анатолий Антонов уверен, что на Западе развернули целенаправленную кампанию против российских вакцин от коронавируса. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Антонов отметил, что сначала в отдельных американских СМИ появились публикации, в которых Россию обвинили в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах. Якобы местные политики пытаются убедить американцев не делать прививку против COVID-19.

Дипломат подчеркнул, что это неправда, и что наша страна стремится объединить усилия по расширению масштабов вакцинации со всеми партнерами, в том числе США.

Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией.

Как считает Антонов, такие обвинения объясняются «укоренившейся в американском обществе русофобией».

Дипломат также рассказал, что Россия продолжает сталкиваться с двойными стандартами. Западные государства отказываются признать, что наработки российских ученых могут помочь «в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества». В качестве примера он привел Бразилию, Минздрав которой «убедили» отказаться от вакцины «Спутник V».

Служба внешней разведки России уже обвиняла Европу в попытках дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев даже назвал заказчиков кампании против российской вакцины: по его словам, ими являются представители «большой фармы», 30 компаний, штаб-квартиры которых расположены в странах Запада.

Ранее стало известно, кто больше всего заработал на «Спутнике V».