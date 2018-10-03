Постпред США при НАТО угрожает уничтожить российские ракеты

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США готовы уничтожить разрабатываемое российское оружие, которое нарушает Договор РСМД. «Если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором системы крылатых ракет, то Вашингтон рассмотрит вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению», передает ее слова Reuters.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители НАТО не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики, пишет Лента.ру. «Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», — добавила она.

Позднее Хатчисон заявила, что говорила не о превентивном ударе по России, а о соблюдении договоренностей. Об этом она написала в своем Twitter.

«Я считаю, что Россия должна вернуться к соблюдению Договора, в противном случае мы должны будем обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия вопиюще нарушает договор, недопустима», — пояснила она.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.