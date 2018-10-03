Постпред США при НАТО угрожает уничтожить российские ракеты

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители НАТО не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики, пишет Лента.ру. «Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», — добавила она.
Позднее Хатчисон заявила, что говорила не о превентивном ударе по России, а о соблюдении договоренностей. Об этом она написала в своем Twitter.
«Я считаю, что Россия должна вернуться к соблюдению Договора, в противном случае мы должны будем обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия вопиюще нарушает договор, недопустима», — пояснила она.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.