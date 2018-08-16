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Минобороны отрицает, что британцы перехватили 6 российских самолетов у границ НАТО

15 августа военно-воздушные силы Великобритании заявили, что перехватили 6 российских тактических бомбардировщиков Су-24. По их данным, это произошло 13 августа в небе над Черным морем вблизи границ НАТО, сообщает «Интефакс». В минобороны РФ это опровергают.

Су-24.
Су-24.
mil.ru

В заявлении британской стороны говорится, что в ночь на 13 августа активность российской военной авиации была повышенной. На перехват вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon. Когда они приблизились к российским самолетам, те повернули в сторону Крыма.

В минобороны РФ это опровергают. Как отметили в ведомстве, 4 самолета выполняли плановые учебные полеты, среди них не было ни одного Су-24. Они летали «в строгом соответствии с международными правилами», не нарушая границ других государств. По версии минобороны, российские самолеты никто не сопровождал, так как истребитель одной из стран НАТО был на удалении в 30 километров передает РИА Новости.

Перехват в авиации — это когда самолет перехватчика подлетает к воздушному судну-нарушителю границ чтобы опознать его, указать экипажу на нарушение и вывести его за пределы запретного района или сопроводить на ближайший аэродром посадки.

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