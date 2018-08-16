Минобороны отрицает, что британцы перехватили 6 российских самолетов у границ НАТО

В заявлении британской стороны говорится, что в ночь на 13 августа активность российской военной авиации была повышенной. На перехват вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon. Когда они приблизились к российским самолетам, те повернули в сторону Крыма.
В минобороны РФ это опровергают. Как отметили в ведомстве, 4 самолета выполняли плановые учебные полеты, среди них не было ни одного Су-24. Они летали «в строгом соответствии с международными правилами», не нарушая границ других государств. По версии минобороны, российские самолеты никто не сопровождал, так как истребитель одной из стран НАТО был на удалении в 30 километров передает РИА Новости.
Перехват в авиации — это когда самолет перехватчика подлетает к воздушному судну-нарушителю границ чтобы опознать его, указать экипажу на нарушение и вывести его за пределы запретного района или сопроводить на ближайший аэродром посадки.