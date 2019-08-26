Появились новые данные экспертизы аудиозаписи высказываний сибирской чиновницы о «быдле»

Эксперты выявили признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается в адрес жителей пострадавших от паводков районов.

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и телеграм-каналах на прошлой неделе.

На записи женский голос говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых «два класса образования». Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения «они сидят в тепле… с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву».

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования, — заявила «героиня» записи.

Власти запросили дополнительную экспертизу, сообщил 25 августа губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», — сказал Левченко.

Однако он не пояснил другие детали. В том числе, принадлежит ли голос на записи самой Алашкевич. А это важно, поскольку пресс-секретарь ранее наотрез отказывалась признавать, что это она, и называла запись провокацией со стороны неких заинтересованных сил, не первый год якобы дестабилизирующих обстановку в регионе.

Губернатор отметил, что на дополнительную экспертизу потребуется не меньше недели. «Будем принимать решение в зависимости от результатов экспертизы», — добавил он. В ее рамках предстоит определить подлинность записи и наличие признаков монтажа, пишет bfm.ru.

На время проверки чиновница находится в отпуске. Сама Алашкевич ранее сообщала, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

Мнения экспертов

Дмитрий Зиновьев,

директор центра экспертизы и оценки ЕСИН:

Если вы эту запись нашли в интернете в том виде, в котором сейчас уже есть, если там имеются признаки монтажа, ни один эксперт не скажет, что было до этого, если была какая-то вырезка. Эксперт-фоноскопист сможет установить, во-первых, место склейки, на какой минуте, секунде был произведен монтаж, но говорить о том, что было на исходнике, он не сможет. Идентифицировать человека по голосу и звучащей речи, это тоже в компетенции эксперта-фоноскописта в паре с лингвистом, то есть установить, кто именно эти слова говорил.

Иными словами, ни сам по себе факт монтажа, ни экспертиза не может установить, искажался ли первоначальный смысл высказываний говорившей и насколько сильно он искажался.

Поскольку установлено, что запись искажена, хотя и не установлено, насколько сильно, в отношении Алашкевич может действовать презумпция невиновности.

Скорее всего, еще до проверки было принято решение оставить Алашкевич при должности, считает политолог, доцент Иркутского государственного университета, Сергей Шмидт: «Алашкевич имеет репутацию не просто лояльного, а преданного губернатору чиновника. Ну и плюс такой момент — высокопоставленных чиновников боятся увольнять, потому что они знают множество внутренних тайн. Вдруг они обидятся и начнут рассказывать. Тут самое интересное было, на каком из вариантов, положительного для Ирины Алашкевич итога этой проверки, остановиться. Либо заявят о том, что это не ее голос. Ну, это было бы совсем смешно, потому что ее голос знают десятки, если не сотни журналистов. Либо заявят о том, что обнаружен монтаж, и этот монтаж искажает смысл того, что было на самом деле».

Ранее начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев подтвердил Life.ru, что голос принадлежит именно Алашкевич. Это подтвердили параметрические, аудиолингвистические и психолингвистические слои исследования.

Есть мнение — точные детали экспертизы общественность никогда не узнает: комиссия сошлется на то, что губернатор ее итогами был удовлетворен.