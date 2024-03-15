Правительство Алтайского края призывает жителей быть бдительными в дни выборов президента

Жителей Алтайского края предупреждают: 15-17 марта, в дни выбора президента РФ, возможно появление недостоверной информации в сети.

"Органы правопорядка Алтайского края приведены в готовность, уже работают в усиленном режиме. В то же время от всех нас потребуется особая бдительность. Выборы и все, что с ними связано – благодатная почва для распространения дезинформации и фейков, активно распространяемых из-за рубежа. "Горячая пора" для сил, цель которых – внести смятение в сознание россиян, помешать нормальной работе государственных служб", - подчеркнули в правительстве.