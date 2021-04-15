Правительство РФ создаст приложение «Госдоки» и заменит 30 видов документов электронными

Над новым приложением работают в группе «Национальная инновационная система», которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Предполагается, что «Госдоки» позволят сэкономить ресурсы, уходящие на печать пяти миллиардов бумажных документов в год. Как поясняют авторы проекта, если приложение запустится, бумажные аналоги этих документов выдавать больше не будут (за исключением паспорта).
Как передает издание, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдется бюджету в 1,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных.