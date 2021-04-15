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Политика

Правительство РФ создаст приложение «Госдоки» и заменит 30 видов документов электронными

В правительстве РФ обсуждают возможность создания приложения «Госдоки», будет хранить до 30 видов электронных документов гражданина — в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Об этмо со ссылкой на проект пишут «Ведомости».

Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС.
Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС.
www.htpp.ru

Над новым приложением работают в группе «Национальная инновационная система», которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Предполагается, что «Госдоки» позволят сэкономить ресурсы, уходящие на печать пяти миллиардов бумажных документов в год. Как поясняют авторы проекта, если приложение запустится, бумажные аналоги этих документов выдавать больше не будут (за исключением паспорта).

Как передает издание, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдется бюджету в 1,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных.

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