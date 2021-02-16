Правительство выделит еще 3,6 млрд рублей на развитие сел, но не в Алтайском крае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на развитие сельских территорий и субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Часть этих средств распределят между 22 регионами, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, 1,16 млрд рублей пойдут на субсидирование программы сельской ипотеки. Еще 2,47 млрд рублей направят на развитие сельских территорий, распределив их между 22 регионами. Алтайский край не вошел в этот список, зато в нем есть Республика Алтай.

На эти средства в селах смогут построить и отремонтировать школы, детские сады, спорткомплексы, бассейны, газо- и водопроводы. Власти рассчитывают, что эти проекты повлияют на жизнь около 195 тыс. человек и создадут более 7 тыс. рабочих мест.

Всего в бюджете на 2021 год на эти цели ранее заложили еще 12,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин может приехать в Алтайский край с рабочим визитом. В последние недели Мишустин посещает регионы, для которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Алтайский край и Республика Алтай входят в этот список.