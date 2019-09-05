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Политика

Правительству России предложили больше 100 способов улучшить жизнь в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко сообщил, что программу ускоренного развития Алтайского края направили на рассмотрение в правительство страны. В ней более 110 пунктов, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

На совещании с Максимом Топилиным.
На совещании с Максимом Топилиным.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Программа развития края разработана под кураторством министра труда и соцзащиты России Максима Топилина. По словам Виктора Томенко, если какая-то часть предложений региона «превратится» в конкретные действия, то это улучшит показатели жизни людей.

Данный документ разработчики должны были завершить к 1 сентября и представить федеральному кабмину.

Ранее Алтайский край вошел в число 13 регионов, где будут целенаправленно бороться с бедностью. В этом и заключается суть программы опережающего развития региона.

Что касается главы Минтруда РФ, то он недавно был с визитом на Алтае и провел совещание по вопросу формирования программы ускоренного развития края.

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