Правительству России предложили больше 100 способов улучшить жизнь в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко сообщил, что программу ускоренного развития Алтайского края направили на рассмотрение в правительство страны. В ней более 110 пунктов, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Программа развития края разработана под кураторством министра труда и соцзащиты России Максима Топилина. По словам Виктора Томенко, если какая-то часть предложений региона «превратится» в конкретные действия, то это улучшит показатели жизни людей.

Данный документ разработчики должны были завершить к 1 сентября и представить федеральному кабмину.

Ранее Алтайский край вошел в число 13 регионов, где будут целенаправленно бороться с бедностью. В этом и заключается суть программы опережающего развития региона.

Что касается главы Минтруда РФ, то он недавно был с визитом на Алтае и провел совещание по вопросу формирования программы ускоренного развития края.