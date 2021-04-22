Пражская весна: Чехия готова выслать 60 российских дипломатов

Чехия готова выслать «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Москва до 12:00 (13:00 мск) не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства, заявил газете « Лидове новины » министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

По его словам, в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году МИД Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами.

Прага приписывает причастность к этим взрывам российским спецслужбам и ждет, что союзники по НАТО поделятся опытом, как они действовали после крушения рейса MH17 в небе над Донбассом и отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет bfm.ru.

Ранее в Совете Федерации РФ допустили заморозку отношений с Чехией. Это произойдет в случае, если Прага продолжит политику обвинений в адрес Москвы.

Такие последствия допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, сейчас прекращать отношения нецелесообразно и лучше этого вообще избежать, так как восстановить утраченное будет сложно.

«Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота», — сказал сенатор.

Слова приводятся в Telegram-канале «СенатИнформ».