Предложение новых санкций, первые «Москвичи» собраны, а Виктор Бут вернулся в Москву. Что еще произошло 8 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 8 декабря
В Запорожской области уничтожено пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.
В Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.
На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать в ДНР. В результате уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в ДНР, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ, а также живая сила и военная техника в 196 районах.
В Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Средствами ПВО в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотников в Харьковской области и ЛНР.
За сутки перехвачено 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской области и Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Владимир Путин заявил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны, и никакой «шум, гам и треск на всю Вселенную» не помешают выполнять боевые задачи.
- Совет Евросоюза принял решение о непризнании российских паспортов, выданных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.
Экономика, что с ней происходит
- Норвегия ввела потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель.
- ЕК предлагает включить в санкции против РФ авиадвигатели, ноутбуки, камеры, линзы, химическое и биологическое оборудование.
- Цены на газ в Европе опустились почти на 10% до уровня около $1460 за тыс. кубометров.
- Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года — данные торгов.
- Более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собраны на московском заводе, до конца года планируется собрать еще около 440 машин, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
- Владельцы нефтяных танкеров, «застрявших» в проливах Босфор и Дарданеллы, могут потерять до $13 млн, если нанявшие их компании откажутся платить за простой.
- Банк России намерен отложить запрет неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран до 30 марта 2023 года.
- Завод «Росвакуум» в Калужской области наладил производство походных печей для обогрева блиндажей и палаток военных, которые участвуют в специальной военной операции.
- Первый в ФРГ частный терминал по приему сжиженного природного газа заработает на несколько недель позже запланированного, изначально его собирались открыть в начале декабря, сообщил журнал Der Spiegel.
- Французская энергетическая корпорация EDF закупила у российских подрядчиков 153 тонны обогащенного урана в 2022 году.
- Новый пакет санкций Евросоюза против России включит в себя рестрикции в отношении 169 организаций, предоставляющих продукцию для военно-промышленного комплекса России, сообщила газета Politico.
- Международные резервы РФ на 2 декабря 2022 года составили $571,3 млрд, увеличившись за неделю на 0,7% (или на $3,8 млрд)
Реакции политиков
- Россия благодаря отказу Украины от переговоров «доделает всю работу до конца, не размениваясь» на компромиссы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году.
- Президент Италии Серджо Маттарелла, побывавший на премьере оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского в театре Ла Скала на открытии сезона, заявил, что русская культура — часть европейской и что она не может быть отменена.
Реакции: люди, сообщества
- Глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт выразил сомнения по поводу эффективности действий западных стран, которые ввели потолок цен на российскую нефть.
- Москонцерт проведет выездную бесплатную культурно-просветительскую программу в ДНР и ЛНР.
Информация, которую вы могли пропустить
- Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
- Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону. В то же время, заявки Болгарии и Румынии по-прежнему остались неудовлетворенными.
- Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете для иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей в России.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ на пятницу, 9 декабря:
- USD 62,57
- EUR 65,67
- CNY 8,974
Приятной пятницы! Вот, что произошло 7 декабря: «Уничтожение складов HIMARS, покупка российского KFC, и „Борис Годунов“ в Ла Скала».
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