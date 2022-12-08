Уничтожение складов HIMARS, покупка российского KFC, и «Борис Годунов» в Ла Скала. Что еще произошло 7 декабря

В результате удара по складу в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в ДНР, но был отброшен на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. В Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Также уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, РЛС зенитной ракетной системы С-300, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Сбит в воздухе самолет Су-24. За сутки уничтожены четыре беспилотника, перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS, «Ольха» и «Ураган».