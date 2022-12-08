Уничтожение складов HIMARS, покупка российского KFC, и «Борис Годунов» в Ла Скала. Что еще произошло 7 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 7 декабря
В результате удара по складу в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.
На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.
На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.
На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в ДНР, но был отброшен на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. В Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Также уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, РЛС зенитной ракетной системы С-300, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Сбит в воздухе самолет Су-24. За сутки уничтожены четыре беспилотника, перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS, «Ольха» и «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Спецоперация России на территории Украины может стать длительным процессом, заявил Владимир Путин. Также он отметил, что в дополнительной мобилизации нет смысла.
- Проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.
- Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подсчитало, что с 24 февраля по 6 декабря в страны Европы прибыли в общей сложности 7 832 493 беженца с Украины.
Экономика, что с ней происходит
- Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, их механизм позволяет «отвязать» внутреннюю цену на него от внешней, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
- Все работники завода Toyota в Петербурге будут уволены до конца 2022 года.
- Минторг США добавил в черный список 24 компании, в том числе 10 российских юрлиц. По мнению Вашингтона, они действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики США.
- Ресторанный оператор AmRest за €100 млн продаст ООО «Альмира» российский бизнес KFC, соглашение должны одобрить ФАС и владеющая брендом Yum! Brands.
- Россия еще не сформулировала ответные меры на введение ценового потолка на закупки ее нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с конца 2021 года.
- Из-за санкций США и ЕС Россия с 1 января по 27 ноября снизила объем рыбного экспорта в денежном выражении на 8%
- Магазины ушедшего из России бренда Mothercare могут сменить название на Motherbear.
Реакции политиков
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не увеличивать долги Евросоюза поддержкой Украины.
- 7 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой, сказал он. Из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина — 77 тыс.— находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функцию войск территориальной обороны. Еще 150 тыс. не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку.
- Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что без устранения первопричин украинского кризиса и достижения новых договоренностей между Россией и Западом обеспечить баланс сил в мире будет невозможно.
Реакции: люди, сообщества
- Опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» открывает новый сезон миланского театра Ла Скала, несмотря на призывы Украины пересмотреть программу нового сезона. Поставил «Годунова» датский режиссер Каспер Хольтен. Дирижер Риккардо Шайи. В заглавной роли — российский бас Ильдар Абдразаков.
- Клуб журналистов Мексики решил присудить одну из своих наград российской журналистке Дарье Дугиной, погибшей 20 августа. Торжественная церемония прошла в Мехико, диплом и почетный знак были переданы послу РФ в Мексике Виктору Коронелли.
- Журнал Time назвал человеком 2022 года Владимира Зеленского вслед за Financial Times.
Информация, которую вы могли пропустить
- Вещание признанного в РФ иностранным агентом телеканала «Дождь» будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве, сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению.
- Новый год стоит посвятить помощи военнослужащим и их семьям, но сам праздник должен быть полноценным и радовать всех, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ. Он рассказал, что разговаривал с теми, кто сейчас находится на передовой. И военнослужащие сказали, что обязательно сами отпразднуют Новый год и хотят, чтобы и их семьи весело его провели.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на четверг, 8 декабря:
- USD 62,94
- EUR 65,90
- CNY 8,990
Успешного четверга! Вот, что случилось 6 декабря: «Возвращение из плена, ЕС готовит новые санкции, а в Белгороде формируют самооборону».
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