7 декабря
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Политика

Возвращение из плена, ЕС готовит новые санкции, а в Белгороде формируют самооборону. Что еще произошло 6 декабря

Что произошло 6 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 6 декабря

5 декабря российскими войсками нанесен массированный ракетный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Ракетных ударов по Киеву не наносилось.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступление, в результате которого заняли новые позиции. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в направлении ЛНР. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

На Донецком направлении продолжается наступление российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в ДНР были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались восстановить утраченное положение в ДНР и Запорожской области, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской области, Запорожской области, ДНР. Поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

В Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

В ДНР уничтожена РЛС украинской зенитной ракетной системы С-300.

В Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

ВКС России в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожено шесть беспилотников в Харьковской области, ЛНР, Запорожской области. Перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Херсонской области, Запорожской области. В Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • Минобороны РФ сообщило о возвращении 60 россиян из украинского плена.
  • ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град», выпустив по городу в общей сложности 14 снарядов. Есть раненые.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.
  • Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возгорании нефтенакопителя в результате атаки беспилотника в районе аэродрома. На место тушения возгорания направили три пожарных поезда.
  • Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

Экономика, что с ней происходит

  • Россия рассматривает возможность установления фиксированных цен для международных продаж нефти в качестве ответа на ограничение, установленное странами G7.
  • Западу нужно начать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании, считает генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.
Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0
  • Инфляция в России сейчас ниже, чем до начала специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
  • Проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет на вещание 4 каналов и экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму более €2,3 млрд и запрет инвестировать в горнодобывающую отрасль РФ.
  • Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до €18 млрд на 2023 год.
  • Сеть H&M закрыла в России все магазины, которых было порядка 150.
  • По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи автомобилей в России в ноябре упали на 61,6% по сравнению с 2021 годом.
Автомобили, парковка.
Автомобили, парковка.
altapress.ru
  • Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые освободят от налогов продажу акций подсанкционными компаниями

Реакции политиков

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на публикации о якобы новой волне мобилизации.
  • Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что задача США состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вашингтон не удивлен реакцией РФ на введение потолка цен.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против РФ. Он поддержал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики».

Реакции: люди, сообщества

  • Певец Джанго выступил на сцене Театра Российской армии в поддержку спецоперации.
Певец Джанго.
Певец Джанго.
Официальный сайт Министерства обороны РФ.
  • Фонд американского бизнесмена Говарда Баффетта передаст Украине генераторы большой мощности на сумму $30 млн.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Главную площадь Читы к Новому году украсят фигурами солдат — 12 из них будут ледяными, 12 — пластиковыми, сообщила пресс-служба правительства региона.
  • Жители Приморского края сделали более 8,5 тыс. новогодних открыток для участников СВО.
  • Телеканал «Дождь» (в РФ признан иностранным агентом) продолжит работу в YouTube и будет получать новую лицензию в другой стране, сообщила гендиректор Наталья Синдеева (в РФ признана иностранным агентом). Ранее стало известно, что в Латвии лицензия телеканала на вещание была аннулирована.

Финансы

Официальный курс валют от ЦБ на среду, 7 декабря:

  • USD 62,91
  • EUR 66,11
  • CNY 8,968

Удачной среды! Вот, что произошло 5 декабря: "Атака на российские аэродромы, Путин проехал по Крымскому мосту, а в Молдавии обнаружили ракету".

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