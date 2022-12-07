Возвращение из плена, ЕС готовит новые санкции, а в Белгороде формируют самооборону. Что еще произошло 6 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 6 декабря
5 декабря российскими войсками нанесен массированный ракетный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Ракетных ударов по Киеву не наносилось.
На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступление, в результате которого заняли новые позиции. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в направлении ЛНР. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.
На Донецком направлении продолжается наступление российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в ДНР были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались восстановить утраченное положение в ДНР и Запорожской области, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской области, Запорожской области, ДНР. Поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.
В Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
В ДНР уничтожена РЛС украинской зенитной ракетной системы С-300.
В Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
ВКС России в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожено шесть беспилотников в Харьковской области, ЛНР, Запорожской области. Перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Херсонской области, Запорожской области. В Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Минобороны РФ сообщило о возвращении 60 россиян из украинского плена.
- ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град», выпустив по городу в общей сложности 14 снарядов. Есть раненые.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возгорании нефтенакопителя в результате атаки беспилотника в районе аэродрома. На место тушения возгорания направили три пожарных поезда.
- Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.
Экономика, что с ней происходит
- Россия рассматривает возможность установления фиксированных цен для международных продаж нефти в качестве ответа на ограничение, установленное странами G7.
- Западу нужно начать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании, считает генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.
- Инфляция в России сейчас ниже, чем до начала специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
- Проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет на вещание 4 каналов и экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму более €2,3 млрд и запрет инвестировать в горнодобывающую отрасль РФ.
- Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до €18 млрд на 2023 год.
- Сеть H&M закрыла в России все магазины, которых было порядка 150.
- По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи автомобилей в России в ноябре упали на 61,6% по сравнению с 2021 годом.
- Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые освободят от налогов продажу акций подсанкционными компаниями
Реакции политиков
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на публикации о якобы новой волне мобилизации.
- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что задача США состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вашингтон не удивлен реакцией РФ на введение потолка цен.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против РФ. Он поддержал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики».
Реакции: люди, сообщества
- Певец Джанго выступил на сцене Театра Российской армии в поддержку спецоперации.
- Фонд американского бизнесмена Говарда Баффетта передаст Украине генераторы большой мощности на сумму $30 млн.
Информация, которую вы могли пропустить
- Главную площадь Читы к Новому году украсят фигурами солдат — 12 из них будут ледяными, 12 — пластиковыми, сообщила пресс-служба правительства региона.
- Жители Приморского края сделали более 8,5 тыс. новогодних открыток для участников СВО.
- Телеканал «Дождь» (в РФ признан иностранным агентом) продолжит работу в YouTube и будет получать новую лицензию в другой стране, сообщила гендиректор Наталья Синдеева (в РФ признана иностранным агентом). Ранее стало известно, что в Латвии лицензия телеканала на вещание была аннулирована.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ на среду, 7 декабря:
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Удачной среды! Вот, что произошло 5 декабря: "Атака на российские аэродромы, Путин проехал по Крымскому мосту, а в Молдавии обнаружили ракету".
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