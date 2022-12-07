Возвращение из плена, ЕС готовит новые санкции, а в Белгороде формируют самооборону. Что еще произошло 6 декабря

5 декабря российскими войсками нанесен массированный ракетный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Ракетных ударов по Киеву не наносилось.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступление, в результате которого заняли новые позиции. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в направлении ЛНР. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

На Донецком направлении продолжается наступление российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в ДНР были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались восстановить утраченное положение в ДНР и Запорожской области, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в Харьковской области, Запорожской области, ДНР. Поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

В Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

В ДНР уничтожена РЛС украинской зенитной ракетной системы С-300.

В Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

ВКС России в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожено шесть беспилотников в Харьковской области, ЛНР, Запорожской области. Перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, Херсонской области, Запорожской области. В Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.