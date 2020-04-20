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Политика

Председатель горсобрания Заринска решил досрочно сложить полномочия

Председатель Заринского городского Собрания депутатов Александр Лаговский принял решение уйти в отставку, сообщает газета «Наш город Заринск».

Александр Лаговский (справа)
Александр Лаговский (справа)
https://vk.com/gazetazar

По информации издания, Лаговский уведомил коллег-депутатов о досрочном снятии с себя полномочий. О причинах его решения не сообщается.

Отметим, что Александр Лаговский также занимает пост директора и учредителя предприятия «ЖКУ».

Ранее местное отделение ЛДПР обратило внимание прокуратуры на связь экс-замглавы Заринска Елены Алмазовой и Александра Лаговского. Алмазова ушла в отставку после того, как широко стало известно о том, что она живет в гражданском браке с главой горсовета.

В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась. Надзорное ведомство выдало администрации города предписание устранить данный конфликт интересов, но якобы в мэрии его проигнорировали.

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