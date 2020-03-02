Представитель Кремля ответил Эрдогану на призыв к России уйти из Сирии

Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства, сказал представитель Кремля в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Таким образом Песков прокомментировал заявление турецкого президента Эрдогана, который призвал Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями, сообщает РИА Новости.
Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что турецкий спецназ усилил охрану загранучреждений России в стране на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе.