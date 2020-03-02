Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Представитель Кремля ответил Эрдогану на призыв к России уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
kremlin.ru

Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства, сказал представитель Кремля в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Таким образом Песков прокомментировал заявление турецкого президента Эрдогана, который призвал Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями, сообщает РИА Новости.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что турецкий спецназ усилил охрану загранучреждений России в стране на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость