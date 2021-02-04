Представитель Кремля пообещал разобраться с неправомерным применением силы на мирных акциях

Каждый случай чрезмерного применения силы сотрудниками подразделений правоохранительных органов на несогласованных акциях будет проверен, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не могут заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но есть «оперативная реакция и МВД, и Росгвардии, которые обещали провести проверку по каждому конкретному случаю», разъяснил Песков.

Московская полиция уже организовала расследование после того, как несколько человек пострадали от действий бойцов ОМОНа на несогласованном митинге 31 января, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам Пескова, российские профильные ведомства принимают все возможные меры, чтобы исправить проблемы с оформлением и размещением задержанных на незаконных акциях.

«Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и больше, чем можно оформить в сжатые сроки», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее правозащитный фонд «Общественный вердикт» (признан в России иностранным агентом) обратил внимание Следственного комитета на нарушение ковидных правил в автозаках.

При этом в автозаках не было условий для соблюдения социальной дистанции, задержанным не выдавали маски и перчатки, среди них не выявляли тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний, пишет «Росбалт».

Условия содержания задержанных «грубо нарушали все применяемые к данной ситуации предписания», и это «создавало реальную угрозу массового заболевания задержанных», подчеркнули правозащитники.

В сообщении особо подчеркивается, что на протестующих заводят дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, при этом представители власти «сами грубо нарушают санитарные предписания».

23 и 31 января во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности было задержано около 10 тыс. человек.