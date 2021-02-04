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Политика

На нарушение ковидных правил в автозаках пожаловались правозащитники

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» (признан в России иностранным агентом) обратил внимание Следственного комитета на нарушение ковидных правил в автозаках.

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Автозак во время акции в поддержку Навального, 31 января.
Автозак во время акции в поддержку Навального, 31 января.
altapress.ru

Условия содержания задержанных на акциях протеста 23 и 31 января создали «реальную угрозу массового заболевания», отмечается в сообщении фонда.

В сообщении указано — задержанных было очень много (более 10 тыс. человек по всей России) и их часами держали в автозаках, так как мест в отделениях полиции и спецприемниках не было.

При этом в автозаках не было условий для соблюдения социальной дистанции, задержанным не выдавали маски и перчатки, среди них не выявляли тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний, пишет «Росбалт».

Условия содержания задержанных «грубо нарушали все применяемые к данной ситуации предписания», и это «создавало реальную угрозу массового заболевания задержанных», подчеркнули правозащитники.

В сообщении особо подчеркивается, что на протестующих заводят дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, при этом представители власти «сами грубо нарушают санитарные предписания».

«Общественный вердикт» потребовал возбудить дело против правоохранителей.

Что произошло

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального проходили 23 и 31 января во многих городах России. 23 января силовики задержали более 4 тыс. человек, 31 января — более 5 тыс. россиян.

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