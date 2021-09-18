Представитель Кремля пояснил, как Путин смог проголосовать онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы, если у него нет мобильного телефона, сообщает Znak.com.

Как рассказал представитель Кремля, для регистрации на сайте mos.ru был использован один из телефонов одного из помощников.

«У Путина действительно нет гаджетов, он их не использует по понятным причинам. Зарегистрирован (на сайте mos.ru) он был буквально в предпоследний день, когда эта регистрация для голосования онлайн была возможна», — пояснил представитель Кремля.

Вместе с тем осталось неясным, как именно президент «подтвердил» свою учетную запись.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» показали, как президент Владимир Путин голосует на выборах депутатов Госдумы в режиме онлайн. На кадрах видно, как Путин садится за свой рабочий стол, а на его компьютере уже открыта страница для электронного голосования на сайте mos.ru.

Выборная церемония

Для того, чтобы иметь аккаунт на этом сайте, необходимо зарегистрироваться, а для этого следует указать номер мобильного телефона.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, учетная запись на mos.ru должна быть «полной», а для этого ее нужно «подтвердить».

Сделать это можно двумя способами: онлайн или очно. Чтобы сделать это в режиме онлайн, президент должен был ввести свои паспортные данные и номер СНИЛС в раздел «Мои документы», а также авторизоваться на mos.ru, используя подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг или Сбер ID. Для всех этих операций Владимиру Путину нужно иметь в руках мобильный телефон, чтобы вводить коды подтверждения, пишет «Росбалт».

При этом 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин сказал, что у него все еще нет мобильного телефона.