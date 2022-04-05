Представитель Кремля призвал Кадырова не соревноваться в патриотизме

В Кремле по просьбе журналистов дали определение понятию «патриотизм». Это, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любовь к родине и готовность идти на жертвы, когда это требуется, пишет РБК .

Песков призвал не устраивать «соревнования в том, кто больше является патриотом». А также отметил, что сейчас «мы все должны быть объединены вокруг нашей страны и нашего президента».

Так Песков прокомментировал недавние высказывания Рамзана Кадырова, пишет bfm.ru. Глава Чечни заявлял о «несозревшей» шкале приоритетов Пескова, который призвал не считать «врагами государства» тех, кто уехал из России. В частности, Ивана Урганта. Песков назвал телеведущего «большим патриотом».

Глава Чечни отреагировал на это высказывание.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров напомнил, что Песков «не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа».

В конце глава Чечни добавил, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать».