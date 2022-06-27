Представитель Кремля прокомментировал сообщения о подготовке экстренного заявления Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предположения, распространяемые несколькими телеграм-каналами, о том, что глава государства Владимир Путин собирается сделать экстренное заявление.

«Нет. Это не так», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать такие сообщения.

Ранее глава государства провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, напоминает РБК.

Он пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в течение нескольких месяцев и предложил дооборудовать в России белорусские самолеты Су-25.

Белорусский президент просил Путина помочь «зеркально» ответить на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки, пишет bfm.ru. Путин ответил, что необходимости в этом нет.

Также на переговорах двух президентов обсуждались поставки продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Ранее пПубликации о готовящейся в России массовой мобилизации в Кремле назвали фейком.