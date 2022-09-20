Представитель Кремля заявил, что сейчас не видит перспектив для дипломатического урегулирования обстановки на Украине

«В настоящий момент перспективы для политико-дипломатического урегулирования не просматриваются», — сказал представитель Кремля.
Ранее, передает «Комсомольская правда», пресс-секретарь Путина заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине дипломатическим путем, однако на своих условиях.
«Эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами. После этого украинская сторона отказалась от этого согласования», — подчеркнул он.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал вопрос мобилизации.