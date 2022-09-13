Вопрос о мобилизации в РФ прокомментировал представитель Кремля

Депутат Госдумы Михаил Шеремета заявил, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию.

Это заявление парламентария прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных, сообщает «Интерфакс».

«В настоящий момент нет, об этом речи не идет», — ответил он на вопрос представителей СМИ, рассматривается ли в России вопрос о полной или частичной мобилизации.

Между тем Шеремет считает, что мобилизация необходима для полной победы России в спецоперации.

Он отметил, что без «перевода на военные рельсы» не удастся добиться нужных результатов.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о всеобщей мобилизации в России.