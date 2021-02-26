Представитель МИД рассказала, почему дипломаты с семьями возвращались на родину из КНДР на самодельной дрезине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине.

Она дала комментарий изданию «Подъем», о чем сообщается в его Telegram-канале.

Россиян забрали из КНДР, когда представилась первая возможность для этого, а на то, как именно это произошло, повлияла пандемия коронавируса — пассажирское сообщение с Пхеньяном сейчас закрыто.

Вопрос о том, почему дипломатических работников не обеспечили транспортом, стоит адресовать северокорейской стороне, заявила представитель МИД РФ.

Она рассказала, что у российских граждан была возможность добраться до РФ через Китай, однако тогда им пришлось бы три недели находиться в карантине.

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поэтому добирались до приграничного района общественным транспортом, пишет Lenta.ru.

Пересечь разделяющую страны реку по железнодорожному мосту им пришлось на несамоходной дрезине. Главный «двигатель» этого транспортного средства — третий секретарь посольства Владислав Сорокин — толкал груженую тележку более километра.

Сейчас представитель российской дипмиссии уже находятся в Москве.