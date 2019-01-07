Премьер Японии поклялся на могиле отца «поставить точку» в переговорах с Россией по поводу Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов и заключении мирного договора. В этом он поклялся на могиле своего отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NHK.