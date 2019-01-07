Премьер Японии поклялся на могиле отца «поставить точку» в переговорах с Россией по поводу Курил

Как отметил японский премьер, его отец Синтаро Абэ также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Он возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.
Синдзо Абэ считает, что в 2019 году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между странами. Накануне он заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей.
Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян. Ранее в СМИ появлялась информация, что страна Восходящего Солнца готова забрать два острова вместо четырех.
Что нужно Японии?
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов было условием заключения неподписанного мирного договора с СССР.
В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, а Япония по-прежнему не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.