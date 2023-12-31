Премию имени Путина будут вручать африканским лидерам

Такую награду с 2024 года будут получать африканские политики, проводящие независимую политику, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, как встречали Путина в Эмиратах и саудовском королевстве.
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Международная премия имени президента РФ Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки будет вручаться африканским политикам, сообщает ТАСС.
Такую награду с 2024 года будут получать африканские политики, проводящие независимую политику, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, как встречали Путина в Эмиратах и саудовском королевстве.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
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