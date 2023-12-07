Выстрелы пушек, верблюды, триколор в небе: как встречали Путина в Эмиратах и саудовском королевстве. Фото

Накануне президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, а затем встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Во время визитов президента РФ в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Рабочие встречи — в рамках однодневного тура, указывает Газета.Ru.

Борт №1 российского лидера сопровождали в полете новейшие российские истребители Су-35С — в целях безопасности. Они несут ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

Также российского лидера сопровождала представительная делегация — представители МИД РФ, Росатома, Минпромторга, глава Чеченской Республики, помощники президента, а также другие официальные лица.

В ОАЭ Путина встретили с присущим шейхам размахом — почетный караул с барабанщиками, во время следования кортежа истребители F16 раскрашивали небо над Абу-Даби в цвета российского триколора,

Палили пушки. По пути проезда делегации делегации находились всадники на конях и верблюдах.

По городу Путин проехал на черном автомобиле Aurus с местными номерами — 12842. Переговоры прошли во дворце в формате рабочего завтрака.

Переговоры

Российский лидер назвал отношения России и ОАЭ вышедшими на беспрецедентно высокий уровень. Наследного принца Саудовской Аравии он пригласил с визитом в Москву. Кронпринц ответил, что приедет «несомненно». Путин заверил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Целью визита Путина в Саудовскую Аравию в Кремле назвали обсуждение энергетического сотрудничества.

Подарки

Путин подарил президенту ОАЭ его портрет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. В ответ получил в подарок мозаику.

Из-за того, что визит в Саудовскую Аравию является рабочим, поэтому во время него обмен подарками не предусмотрен.

Кречет

Во время визита в Саудовскую Аравию в 2019 году случился конфуз — у камчатского кречета, которого президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду, начался понос от волнения.

Сокольничий рассказал, что кречета зовут Альфа. Птица — девочка, первая из выводка чемпионов, от которых удалось получить потомство.

Перед церемонией обмена подарками ему пришлось успокаивать кречета два дня. Несмотря на это, птица все равно нервничала.

«Совсем не волноваться нельзя! Это же такие люди! Король, президент! Любой разнервничается!» — сказал сокольничий.

Перед вручением королю Альфа сходила в туалет пять раз. Во время обмена подарками кречет снова опорожнил кишечник, содержимое которого оказалось прямо на мраморном полу дворца. Но присутствующие не обратили внимания на произошедшее. Или сделали вид, что не обратили.