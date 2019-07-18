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Политика

Пресс-секретарь президента рассказал про обсуждение изменений в Конституцию РФ

Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в „Парламентской газете“. Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии», — цитирует его «Интерфакс».

Песков добавил, что в Кремле ознакомились с точкой зрения Володина, и сейчас она «дискутируется».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей статье предложил внести в Конституцию изменения, чтобы устранить дисбаланс ветвей власти.

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека уже призвал к осторожности с изменением основного закона, пишет polit.ru. Председатель СПЧ Михаил Федотов посоветовал не менять Конституцию, пока страна не научится жить по существующей версии.

В апреле Медведев осадил спикера Госдумы, который хотел внести поправки в Конституцию. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить полномочия думы — допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, по его словам, необходимо внести изменения в Конституцию. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что необходимости в таких поправках сегодня нет.

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