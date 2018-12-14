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Политика
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Однако: пиарщик «Роснефти» назвал губернатора Хакасии дебилом

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» предположил, что Россия может потерять Хакасию, и оскорбил главу региона Валентина Коновалова.

Владимир Путин и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Владимир Путин и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
kremlin.ru

«Вот есть регион — Хакасия. Там выбрали, значит, губернатором дебила. Причем всем понятно, что он дебил, это никого не интересует, он открытый дебил, совершенно манифестированный. Юрист местной коммунистической газетки. Это не „Правда“ никакая, не „Юманите“, это „Правда Хакасии“», — сказал Леонтьев.

Правительство Хакасии отреагировало на это заявление пресс-секретаря «Роснефти», пишет znak.com.

«Вряд ли вообще есть смысл реагировать на человека, который позиционирует свою мысль как явление Христа народу. Пусть это останется на совести автора данных заявлений. По поводу иска пока ничего не известно, это частное дело конкретных людей», — сообщили «Тайге.инфо» в пресс-службе правительства республики.

Некоторые жители Хакасии призывают население республики объявить бойкот продукции компании «Роснефть» и игнорировать их автозаправочные станции в связи с заявлением Михаила Леонтьева.

Жители Хакасии ожидают реакции Кремля.

Выборы

Коммунист Коновалов набрал более 57% голосов во втором туре. Его фамилия в бюллетене была единственной, потому что от борьбы сначала отказался проигравший первый тур Виктор Зимин («Единая Россия»), а затем и другие конкуренты.

Во время осенних выборов он приезжал в регион с заданием от кого-то или просто с целью заработать неплохие «бабки» на агитации против Валентина Коновалова, пишет ИА «Хакасия»

Михаил Леонтьев давно прославился своими оскорбительными выражениями, которые он допускает, даже давая официальные комментарии от лица госкорпорации «Роснефть».

Михаил Леонтьев — ведущий программы «Однако» на Первом канале.

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