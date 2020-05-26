Прет как танк: партия одного из создателей World of Tanks примет участие в выборах

Министерство юстиции России зарегистрировало политическую Партию прямой демократии, как имеющую право участвовать в выборах в Госдуму. Ее основатель — один из создателей популярной игры World of Tanks. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

В Барнауле пройдет турнир по World of Tanks с участием разработчиков игры.

«К 22 мая мы зарегистрировали 43 региональных отделения. В период с 25 по 29 мая ожидаем получить регистрацию еще шести отделений», — объяснил решение Макаров.

В 2021 году партия намерена принять участие в выборах в Госдуму, а до этого, в 2020 году — в выборах в региональные законодательные собрания как минимум двух регионов (Воронежская и Новосибирская области).

По словам Макарова, одна из задач партии — внедрение в политическую систему нового формата решений (общее голосование всех членов партии на защищенной онлайн-платформе).

Основатель Партии прямой демократии Вячеслав Макаров (один из создателей онлайн-игры World of Tanks) объявил о ее создании 10 января 2020 года.

Напомним, что членом партии является Мария Бутина, она курирует вопросы цифровой грамотности и безопасности населения.

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года. Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России» и приговорили к 18 месяцам тюрьмы.