СМИ: Мария Бутина будет баллотироваться в Госдуму от Алтая

Мария Бутина станет членом новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится 5 марта. Источники говорят, что уроженка Барнаула пойдет на выборы в Госдуму. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам члена оргкомитета партии Тимофея Шевякова, Мария Бутина будет курировать вопросы цифровой грамотности и безопасности населения.

В 2021 году она будет баллотироваться в депутаты Госдумы от Алтая в одномандатном округе, заявил источник.

Партия также выдвинет своих кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирска и Воронежа.

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года. Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России» и приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее Бутиной предложили работать в комитете Госдумы по международным делам.