СМИ: Мария Бутина будет баллотироваться в Госдуму от Алтая

По словам члена оргкомитета партии Тимофея Шевякова, Мария Бутина будет курировать вопросы цифровой грамотности и безопасности населения.
В 2021 году она будет баллотироваться в депутаты Госдумы от Алтая в одномандатном округе, заявил источник.
Партия также выдвинет своих кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирска и Воронежа.
Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года. Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России» и приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
Ранее Бутиной предложили работать в комитете Госдумы по международным делам.