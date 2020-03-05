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Политика

СМИ: Мария Бутина будет баллотироваться в Госдуму от Алтая

Мария Бутина станет членом новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится 5 марта. Источники говорят, что уроженка Барнаула пойдет на выборы в Госдуму. Об этом пишет «Коммерсант».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
er.ru

По словам члена оргкомитета партии Тимофея Шевякова, Мария Бутина будет курировать вопросы цифровой грамотности и безопасности населения.

В 2021 году она будет баллотироваться в депутаты Госдумы от Алтая в одномандатном округе, заявил источник.

Партия также выдвинет своих кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирска и Воронежа.

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года. Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России» и приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее Бутиной предложили работать в комитете Госдумы по международным делам.

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