«Вырвалась из лап американцев». Бутину позвали работать в Госдуму в комитет «интересного человека»

Марии Бутиной, выросшей и получившей образование в Барнауле и недавно вернувшейся в Россию из США, предложили работать в комитете Госдумы по международным делам, который возглавляет Леонид Слуцкий. Об этом на встрече с экс-заключенной американской тюрьмы сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает Dailystorm.ru.

Москалькова полагает, что Мария Бутина может вместе с ней и Леонидом Слуцким помогать россиянам, попавшим в беду за рубежом.

«Уверена, что сможете с ним найти новые, интересные формы работы. Это очень интересное предложение и с точки зрения собственного социального опыта, и с профессиональной позиции», — цитирует ТАСС Москалькову.

Москалькова сообщила, что знакома со Слуцким не первый год, это «удивительно энергичный, интересный и профессиональный человек». Она также напомнила Бутиной, что их следующая запланированная встреча состоится «22-го числа у Слуцкого» и предположила, что девушка к этому времени станет работником аппарата Госдумы.

«Я очень рада вашему возвращению, приступайте к работе, приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом, и я уверена, что вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом», — цитирует телеканал «360» Москалькову.

Москалькова также сказала, что за границей до сих пор остаются россияне, которые нуждаются в помощи России. Бутина, которая пришла на встречу с отцом, поблагодарила Москалькову и главу комитета Госдумы по международным делам за предложение.

Мария Бутина на встрече с Татьяной Москальковой. facebook.com/mvbutina

Бутину вернулась в Россию 25 октября 2019 года, вскоре она прибыла в Барнаул. Вскоре она опубликовала авторскую колонку на сайте Фонда защиты национальных ценностей, а 18 ноября вылетела в Москву.

Мне удалось вырваться из лап американцев благодаря тому, что за меня встала единым фронтом вся страна — от президента до жителей далеких деревень моего родного Алтая, но и велика в этом доля везения, ведь борьба за других наших граждан до сих пор продолжается, — написала Мария.

Отметим, что с именем Леонида Слуцкого связан не совсем симпатичный скандал — весной 2018 года журналистки «Дождя» и «Русской службы BBC» заявили о домогательствах депутата, а ряд СМИ на какое-то время объявили бойкот Госдуме. Но сам Слуцкий сказал, что никогда не приставал к журналисткам. Он лишь допустил, что мог поцеловать их в щечку.