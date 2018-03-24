Секс-скандал набирает обороты: студентки совершили демарш против оправдания домогательств

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил 23 марта в НГУ, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий "может положить руку на коленку или любое место" женщине "как нормальный мужчина", пишет tayga.info./jump/?to=+http%3A%2F%2Ftayga.info%2F139584%3Futm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fzen.yandex.com

"Каждый нормальный мужчина будет домогаться женщины, я не вижу в этом ничего такого", — заявил новосибирским студентам на своей лекции декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог и телеведущий Виталий Третьяков. Так он прокомментировал бойкот Госдумы со стороны российских СМИ после того, как журналистки "Дождя" и "Русской службы BBC" заявили о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.

После этого заявления около 10–15 студентов НГУ покинули лекцию Третьякова в знак протеста, рассказали изданию. Одна из студенток сказала, что воспринимает слова декана как личное оскорбление, а НГУ обязано принести извинения за подобные шоу.

Сам Виталий Третьяков на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" не комментирует событие. А вот посетители странички - весьма активно. Причем мнения противоположные.

"Выступив на стороне Слуцкого вы встали на сторону всего мерзкого и гадкого что есть в современной России. Вы испачкали свою репутацию, если она у вас была". "Я считаю, что Виталий Товиевич все правильно сказал - любой нормальный мужик имеет право лапать девок и за коленку, и за любое другое место. Декан университета, кстати, тоже человек, а не биоробот какой-нибудь!"

Между тем телеграм-канал Mash, принадлежащий холдингу News Media Арама Габрелянова, выразил поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме и депутату Леониду Слуцкому.

"Леонид любит распускать руки и говорить сальности, но не любит за это отвечать. Его коллеги и руководители — очень любят это оправдывать и покрывать", - пишет автор заявления.

Mash теперь не будет писать о Леониде Слуцком вне контекста ситуации с домогательствами.

Из сообщения телеграм-канала Mash:

— Мы никогда ничего не писали о Госдуме и бойкотировать Слуцкого&Co нам не составило бы труда. Поэтому мы сделаем иначе. Леонид Эдуардович, каждый раз, когда мы будем писать о вас, мы будем напоминать читателям об этой истории. Так будет до тех пор, пока Госдума не разберется с вами нормально.

Ранее ряд крупных и влиятельных СМИ заявили, что о протестной акции в отношении Госдумы, комиссии Госдумы по этике и самого Слуцкого. Комиссия по этике рассмотрела дело Слуцкого после того, как трое журналисток открыто заявили о его домогательствах.

Девушек сначала обвинили в клевете. Но после широкого общественного резонанса депутатская комиссия обсудила дело Слуцкого на закрытом заседании. И в ситуации со Слуцким не усмотрела нарушений поведенческих норм.