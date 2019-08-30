Президент Грузии обвинила Россию в нападках на демократию и стабильность

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и заявила, что Москва посягает на «главные завоевания» Грузии — стабильность, демократию и европейский путь. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Саломе Зурабишвили сделала во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

По ее словам, Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, так как страна движется в западном направлении:

«Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции».

Обострение отношений между Россией и Грузией произошло после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди потребовали отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.