27 марта
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Политика

Президент Польши начал «угрожать» Венгрии за нежелание портить отношения с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России дорого ей обойдется, сообщает «Коммерсант».

Флаги Польши.
Флаги Польши.
СС0

Ранее Венгрия выступила против эмбарго на российские энергоносители, отказалась от поставок вооружения Украине и запретила поставки оружия через свою территорию.

Дуда заявил, что не понимает позицию властей Венгрии в отношении России.

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — предупредил глава Польши, сообщает TVN24.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу запрета на поставки оружия через территорию страны.

Орбан подчеркнул, что Будапешт отстаивает свои национальные интересы и выступает только на своей стороне. Именно по этой причине власти Венгрии пытаются сохранить в безопасности свой энергетический сектор.

Ранее на Украине поддержали «претензии» Польши на Калининградскую область.

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