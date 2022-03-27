Президент Польши начал «угрожать» Венгрии за нежелание портить отношения с Россией

Ранее Венгрия выступила против эмбарго на российские энергоносители, отказалась от поставок вооружения Украине и запретила поставки оружия через свою территорию.
Дуда заявил, что не понимает позицию властей Венгрии в отношении России.
«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — предупредил глава Польши, сообщает TVN24.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу запрета на поставки оружия через территорию страны.
Орбан подчеркнул, что Будапешт отстаивает свои национальные интересы и выступает только на своей стороне. Именно по этой причине власти Венгрии пытаются сохранить в безопасности свой энергетический сектор.
Ранее на Украине поддержали «претензии» Польши на Калининградскую область.