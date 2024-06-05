Экс-министр обороны Сергей Шойгу назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Путин потребовал определиться с объемами наиболее востребованных видов вооружений. Он также попросил учесть все нюансы и обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники.

Напомним, что Шойгу не вошел в обновленное правительство, а стал секретарем Совбеза и одновременно заместителем Владимира Путина в комиссии по ВПК.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Шойгу покинула свой пост.

Самое важное - в нашем Telegram-канале