Президент РФ случайно подслушал онлайн-совещание правительства

Президент РФ Владимир Путин случайно стал свидетелем разговора во время заседания членов кабмина, проходившего онлайн. Видео с этим моментом разместил телеканал « Россия 1 ».

Видно, как глава государства зашел в кабинет. Потом здоровается, садится за стол и берет в руки бумаги. При этом на его компьютере включена трансляция с совещания премьера Михаила Мишустина и его замов.

Министры не сразу заметили появление Путина и продолжили обсуждение текущих вопросов.

Дольше всех главу государства не замечал вице-премьер Марат Хуснуллин — премьер Михаил Мишустин окликнул его, чтобы вице-премьер обратил внимание на главу государства и поприветствовал президента, пишет bfm.ru.