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Политика

Президент РФ случайно подслушал онлайн-совещание правительства

Президент РФ Владимир Путин случайно стал свидетелем разговора во время заседания членов кабмина, проходившего онлайн. Видео с этим моментом разместил телеканал «Россия 1».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

Видно, как глава государства зашел в кабинет. Потом здоровается, садится за стол и берет в руки бумаги. При этом на его компьютере включена трансляция с совещания премьера Михаила Мишустина и его замов.

Министры не сразу заметили появление Путина и продолжили обсуждение текущих вопросов.

Дольше всех главу государства не замечал вице-премьер Марат Хуснуллин — премьер Михаил Мишустин окликнул его, чтобы вице-премьер обратил внимание на главу государства и поприветствовал президента, пишет bfm.ru.

«Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится», — сказал президент с улыбкой.

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