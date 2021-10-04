Президент РФ случайно подслушал онлайн-совещание правительства

Видно, как глава государства зашел в кабинет. Потом здоровается, садится за стол и берет в руки бумаги. При этом на его компьютере включена трансляция с совещания премьера Михаила Мишустина и его замов.
Министры не сразу заметили появление Путина и продолжили обсуждение текущих вопросов.
Дольше всех главу государства не замечал вице-премьер Марат Хуснуллин — премьер Михаил Мишустин окликнул его, чтобы вице-премьер обратил внимание на главу государства и поприветствовал президента, пишет bfm.ru.
«Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится», — сказал президент с улыбкой.