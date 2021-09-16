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Политика

Президент РФ Владимир Путин обратился к нации

Президент РФ Владимир Путин попросил граждан страны проголосовать на грядущих выборах в Государственную думу.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства призвал россиян 17−19 сентября прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.

«Подчеркну: высший смысл выборов — это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», — сказал президент РФ.

Он заявил, что надеется на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян.

Глава государства отметил, что выборы нового состава Госдумы являются важнейшим событием в жизни страны.

«Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», — сказал Путин.

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

Выборы и партии

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

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