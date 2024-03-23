Президент РФ Владимир Путин обратился к нации и объявил о трауре в России. Экстренное сообщение Кремля

Глава государства в связи с произошедшими событиями в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" объявил 24 марта днем общенационального траура.
"Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины", — сказал Путин.
За жизнь пострадавших сейчас борются врачи, сказал глава государства.
Российский лидер также выразил слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям. Именно делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь.
"Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", — сказал Путин.
Глава государства пообещал, что помощь окажут всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненным и пострадавшим.
И выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.
Безопасность
Также президент рассказал о мерах безопасности. Так, по его словам, в Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.
О расследовании
Все четверо исполнителей теракта — кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы.
Всего задержано 11 человек.
"ФСБ, другие правоохранительные органы работают над выявлением всей пособнической базы террористов — тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами", — заявил глава государства.
Акция устрашения
По словам Путина, уже очевидно, что "мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей... Они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения".
Наказание
Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент РФ сказал: "Рассчитываем на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль И готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями".
"Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", — завершил видеообращение Владимир Путин.
Что произошло
22 марта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" произошел теракт. По последним данным, погибли 150 человек. Цифра не окончательная.
Спасатели приступили к разбору завалов "Крокус Сити ХоРасширена зона оцепления у концертного комплекса.лла": жуткие кадры. В разборе завалов принимают участие аэромобильные группировки центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас".
Расширена зона оцепления у концертного комплекса.
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