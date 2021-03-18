Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что согласен с утверждением, что Владимир Путин является убийцей.

Как сообщает «Росбалт», беседуя с журналистом ABC Джорджем Стефанопулосом, глава Белого дома заявил, что в январе он обсуждал проблему вмешательства России в президентские выборы в США.

«У нас был долгий разговор… Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — сказал Байден.

Президент США также подчеркнул, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

Кроме того, Джордж Стефанопулос продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, хмм, да», — ответил на этот вопрос Байден.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывания президента США Джозефа Байдена о президенте РФ Владимире Путине «истерикой от бессилия».

Вячеслав Володин. duma.gov.ru

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!», — цитирует Володина ТАСС.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя произошедшее телеграм-каналу «Радиоточка НСН», заявил, что Джо Байден не готовил такое обвинение заранее. Познер уверен, что во время интервью случилось непредвиденное событие.

«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», — сказал Владимир Познер.

Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.