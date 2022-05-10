Президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Подробности

Президент США подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза, информирует Lenta.ru . Рассказываем, как он будет действовать и как его комментируют в России.

Закон «О ленд-лизе и защите демократии на Украине» принят Конгрессом США 28 апреля 2022 года. В соответствии с ним США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение, рассказывает «Московский комсомолец».

Президент США Джо Байден подписал его 9 мая. Документ расширяет полномочия президента США по заключению соглашений с Киевом и упрощает поставки военной помощи Украине.

Теперь не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу Байден должен будет организовать ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи.

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Киев станет получать технику и вооружение в кредит, по которому будет расплачиваться уже после окончания конфликта, раскрывает подробности Gazeta.ru.

Расширенные полномочия президента прекращаются с окончанием конфликта, а также при сокращении российских войск у границ с Украиной до состояния марта 2021 года.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР, напоминает РБК.

Мария Захарова , официальный представитель МИД России. mid.ru

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя законопроект, говорила, что страны Запада не решают конфликт тем, что «подбрасывают» оружие" Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что программа ленд-лиза приведет Украину к долговой яме, а прибыль американских военных корпораций вырастет в несколько раз. По его словам, долги СССР по ленд-лизу были погашены только через 61 год после окончания Второй Мировой войны, страна «ограничивала себя многие годы».