Президент США ввел новые санкции против России и россиян

Это первые меры такого масштаба при администрации Джо Байдена.

Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, новые санкции связаны с вмешательством России в выборы президента США 2020 года и кибератаками на государственные ведомства США.

Новые ограничения включают в себя санкции против шести российских it-компаний (по обвинению в кибератаках), 16 физических и 16 юридических лиц (по обвинению во вмешательстве в американские выборы), а также пяти физических и трех юридических лиц, связанных с присоединением Крыма к России.

Кроме того, Белый дом вводит ограничения на операции с российским госдолгом и высылает десятерых сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Как сообщает «Интерфакс», сразу после введения санкций МИД объявил о вызове посла США. Захарова заявила, что ответ России на санкции «будет неотвратимым».

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о стягивании к российским границам войск США и НАТО.