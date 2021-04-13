Шойгу сообщил о переброске к границам России войск США и НАТО

Шойгу подчеркнул, что войска перебрасывают из Северной Америки.
«Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — отметил министр на совещании в Североморске.
По его данным, рядом с территорией России будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.
Шойгу отметил, что с начала 2021 года Вашингтон вдвое усилил воздушную разведку, и в полтора раза — морскую.
Глава Минобороны напомнил, что ежегодно НАТО проводит до 40 учений «явной антироссийской направленности», а вскоре пройдут самые масштабные за 30 лет маневры блока Defender Europe — 2021.
Ранее в Госдуме предостерегли НАТО, заявив, что агрессия в отношении Крыма закончится «получением по зубам».