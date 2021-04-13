13 апреля
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Политика

Шойгу сообщил о переброске к границам России войск США и НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о стягивании к российским границам войск США и НАТО, сообщает РИА «Новости».

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

Шойгу подчеркнул, что войска перебрасывают из Северной Америки.

«Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — отметил министр на совещании в Североморске.

По его данным, рядом с территорией России будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.

Шойгу отметил, что с начала 2021 года Вашингтон вдвое усилил воздушную разведку, и в полтора раза — морскую.

Глава Минобороны напомнил, что ежегодно НАТО проводит до 40 учений «явной антироссийской направленности», а вскоре пройдут самые масштабные за 30 лет маневры блока Defender Europe — 2021.

Ранее в Госдуме предостерегли НАТО, заявив, что агрессия в отношении Крыма закончится «получением по зубам».

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