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Политика

В Госдуме предостерегли НАТО: агрессия в отношении Крыма закончится «получением по зубам»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА «Новости», что планы Украины и НАТО по агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно.

В центре Барнаула прошел митинг против участия войск НАТО в параде Победы.
В центре Барнаула прошел митинг против участия войск НАТО в параде Победы.
Олег Богданов

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что НАТО уже начал стягивание сил, фокусируясь на Крыме и Балканах.

Шеремет отметил, что после подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО.

«Маски сброшены окончательно. Да вот только прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься. Последствия для агрессора будут весьма плачевны», — подчеркнул депутат.

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20.
Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20.
ИД «Алтапресс». Олег Богданов

Шеремет напомнил, что Россия обладает новейшим сверхточным оружием, способным уничтожить врага — и на подступах, и на пунктах отдачи приказов.

«Можно по зубам получить. Полуостров надежно защищен и прикрыт от любого вторжения. Давно уже пора НАТОвцев гнать из европейских стран», — высказался депутат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским регионом.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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