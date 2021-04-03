В Госдуме предостерегли НАТО: агрессия в отношении Крыма закончится «получением по зубам»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА «Новости» , что планы Украины и НАТО по агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно.

В центре Барнаула прошел митинг против участия войск НАТО в параде Победы.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что НАТО уже начал стягивание сил, фокусируясь на Крыме и Балканах.

Шеремет отметил, что после подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО.

«Маски сброшены окончательно. Да вот только прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься. Последствия для агрессора будут весьма плачевны», — подчеркнул депутат.

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

Шеремет напомнил, что Россия обладает новейшим сверхточным оружием, способным уничтожить врага — и на подступах, и на пунктах отдачи приказов.

«Можно по зубам получить. Полуостров надежно защищен и прикрыт от любого вторжения. Давно уже пора НАТОвцев гнать из европейских стран», — высказался депутат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским регионом.