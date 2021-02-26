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26 февраля
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Политика

Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским, пишет «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Джо Байден и Барак Обама.
Джо Байден и Барак Обама.
из открытых источников в интернете

Соответствующее заявление Байден сделал по случаю украинского праздника — Дня сопротивления Крыма российской оккупации.

Он подчеркнул, что Штаты «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будут противостоять агрессивным действиям».

По словам Байдена, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.

Накануне Байден обвинил Россию в нападках на демократию, а Путина — в ослаблении Европы.

Ранее в Госдуме обрекли на провал планы Украины по воздушной блокаде Крыма. Перед этим украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать полуостров.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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