Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским, пишет « Газета.ru » со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Соответствующее заявление Байден сделал по случаю украинского праздника — Дня сопротивления Крыма российской оккупации.

Он подчеркнул, что Штаты «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будут противостоять агрессивным действиям».

По словам Байдена, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.

Накануне Байден обвинил Россию в нападках на демократию, а Путина — в ослаблении Европы.

Ранее в Госдуме обрекли на провал планы Украины по воздушной блокаде Крыма. Перед этим украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать полуостров.