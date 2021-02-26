Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

Соответствующее заявление Байден сделал по случаю украинского праздника — Дня сопротивления Крыма российской оккупации.
Он подчеркнул, что Штаты «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будут противостоять агрессивным действиям».
По словам Байдена, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины».
«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.
Накануне Байден обвинил Россию в нападках на демократию, а Путина — в ослаблении Европы.
Ранее в Госдуме обрекли на провал планы Украины по воздушной блокаде Крыма. Перед этим украинский дипломат Бессмертный захотел силой отобрать полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.