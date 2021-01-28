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Жизнь

В Госдуме обрекли на провал планы Украины по воздушной блокаде Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал РИА «Новости» про планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Ранее украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым — нарушали правила полетов над полуостровом.

С 2014 года ведомство выявило около 500 самолетов и заочно «наложила аресты» на 190 лайнеров российских авиакомпаний.

Шеремет отметил, что «украинские деятели выдают себя великими сыщиками», хотя на самом деле преследуют единственную цель.

«Организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», — перечислил депутат мечты украинских прокуроров.

По его словам, все попытки киевских властей обречены и не будет никаких последствий: «Воздушная гавань Крыма — аэропорт „Симферополь“ — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов».

Шеремет также пообещал, что несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества и «радоваться за светлое будущее жителей полуострова».

Ранее на Украине призвали устроить России «Перл-Харбор» и «взорвать мост».

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