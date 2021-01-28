В Госдуме обрекли на провал планы Украины по воздушной блокаде Крыма

Ранее украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым — нарушали правила полетов над полуостровом.

С 2014 года ведомство выявило около 500 самолетов и заочно «наложила аресты» на 190 лайнеров российских авиакомпаний.

Шеремет отметил, что «украинские деятели выдают себя великими сыщиками», хотя на самом деле преследуют единственную цель.

«Организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», — перечислил депутат мечты украинских прокуроров.

По его словам, все попытки киевских властей обречены и не будет никаких последствий: «Воздушная гавань Крыма — аэропорт „Симферополь“ — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов».

Шеремет также пообещал, что несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества и «радоваться за светлое будущее жителей полуострова».

Ранее на Украине призвали устроить России «Перл-Харбор» и «взорвать мост».