Президент Турции прилетит в Россию на переговоры с Путиным

Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Между тем наблюдательные посты вооруженных сил Турции в зоне деэскалации в сирийском Идлибе практически срослись с группировками террористов, заявили ТАСС в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что Анкара, по сочинским соглашениям от сентября 2018 года, должна была вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15−20 километров.
Однако вместо этого за почти 18 месяцев ряд террористических группировок вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.
Из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибском районе деэскалации, российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков, подчеркнули в Минобороны, пишет bfm.ru.