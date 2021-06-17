Президент Украины назвал российскую вакцину оружием

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не просто так предлагает свою вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает «КП в Украине».

По его мнению, это — тоже своего рода оружие. Об этом украинский лидер сказал зарубежным журналистам.

Глава украинского государства подчеркнул желание, чтобы Украина была в приоритете по поставкам вакцин, потому что идет война, и Россия предлагает свой препарат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы — не подопытные кролики и экспериментировать с вакциной «Спутник V», об эффективности которой нет официальных данных, никто не будет, пишет bfn.ru. Затем экс-глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что регистрировать российскую вакцину в Украине не будут. Затем официально была запрещена регистрация «Спутника V».

По прогнозам экспертов, ВОЗ одобрит «Спутник V» через пару месяцев.

Вакцины

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.

Испытания комбинации «Спутника V» с китайскими вакцинами вскоре пройдут в арабских странах. Как заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, «за коктейлем вакцин — будущее, эксперты подтверждают, что это эффективно».